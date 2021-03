FAKTA: Grundskoler skal ikke kontrollere elevers coronatest

Mandag er der åbnet for, at flere elever kan få mere fysisk undervisning. Læs om krav til test her.

Skoler over hele landet har mandag kunnet byde elever velkommen tilbage efter flere måneder med tomme klasselokaler. Eleverne får mindst en dags fysisk undervisning om ugen alt efter klassetrin og landsdel.

På grund af den lille genåbning bliver både elever og lærere på grundskolerne kraftigt opfordret til at lade sig teste for coronavirus to gange om ugen. Det er dog intet krav.

Læs mere om, hvordan skolerne skal gribe testopgaven an:

* Som udgangspunkt sker testning af ansatte og elever på skolerne. Der kan være forskellige løsninger, alt efter hvad der vurderes at være den bedste løsning lokalt.

* Da det alene er en opfordring og ikke et krav, at lærere og elever på grundskoler skal coronatestes jævnligt, er der heller ikke et krav til skolerne om, at de skal kontrollere, om folk bliver testet.

* Børn på 15 år og opefter kan selv give samtykke til test, mens børn i alderen 12-14 år skal have samtykke fra en forælder til at blive coronatestet. Samtykket er gældende til 1. juli 2021, men det kan til enhver tid trækkes tilbage.

* Det er nok, at én med forældremyndighed giver samtykke til test, men informationen om testning skal sendes til begge forældre/værger.

* De enkelte kommuner har frihed til at planlægge testindsatsen efter, hvad der passer bedst i forhold til de lokale forhold. Der er altså ikke nødvendigvis på faste ugedage, at der bliver coronatestet på skolerne.

Kilde: Kommunernes Landsforening (KL).

/ritzau/