FAKTA: Hadforbrydelser kan være alt fra tilråb til vold

I 2017 blev der registreret 446 hadforbrydelser. Problemet skal nu undersøges nærmere.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har sat gang i et arbejde, som skal skabe mere klarhed over problemet med hadforbrydelser.

I en rapport fra Rigspolitiet fra sidste år fremgår det, at der i 2017 blev registreret 446 hadforbrydelser.

* En hadforbrydelse er en kriminel handling, hvor motivet udspringer af et had. Der skelnes mellem tre kategorier: Racistisk, religiøst eller seksuelt motiverede forbrydelser.

* Hadforbrydelser kan være alt fra tilråb eller vold på gaden til trusler på internettet.

* En anmeldelse skal behandles som en hadforbrydelse, når ofret forklarer, at gerningsmanden virkede til at have had som motiv.

Kilder: Dansk-politi.dk.

