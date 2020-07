FAKTA: Her anbefaler Sundhedsstyrelsen brug af mundbind

I en række situationer anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man beskytter sig med mundbind. Få et overblik her.

Sundhedsstyrelsen har fredag udvidet sine anbefalinger til brug af mundbind. Det anbefales nu, at man fra lørdag 1. august begynder at benytte mundbind i de travle timer i den offentlige trafik.

Her anbefaler Sundhedsstyrelsen brug af mundbind og ansigtsvisir:

* Hvis du er smittet eller har symptomer på covid-19 og skal bryde din selvisolation for at transportere dig til og fra sygehuset.

* Hvis du er på vej hjem fra for eksempelvis lufthavnen efter en rejse i et højrisikoområde i udlandet og skal i selvisolation.

* Hvis du er nær kontakt til en, som er smittet, og skal bryde selvisolation for at transportere dig til og fra test.

* Hvis du er pårørende og ikke kan holde afstand til en person i øget risiko. Det kan for eksempel være ved behov for pleje og omsorg.

* Hvis du skal med offentlig transport, og det ikke er muligt at holde afstand.

* I erhvervsmæssig sammenhæng hvor hyppig eller langvarig kontakt ansigt-til-ansigt er uundgåelig.

* Ved store forsamlinger som for eksempel optog, hvor hyppig eller langvarig kontakt ansigt-til-ansigt ikke kan undgås eller ikke kan forebygges med andre tiltag som afstand med videre.

Kilde: Sundhedsstyrelsen.

/ritzau/