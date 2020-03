FAKTA: Her er alderen på de 34 coronadødsfald i Danmark

Personer over 80 år har større risiko for at blive indlagt og dø med coronavirus. Se oversigt over her.

Den yngste person i Danmark, der har mistet livet med coronavirus, blev 50 år. Den ældste blev 94 år. Det har Statens Serum Institut oplyst i en rapport onsdag.

Indtil videre er der konstateret 34 dødsfald i Danmark, hvor personen har været smittet med coronavirus. Samlet har 526 personer indtil videre været indlagt med virusset.

Her følger en oversigt over aldersfordelingen på de indlagte og døde:

* 34 dødsfald er fordelt således på alder:

- 80 år eller ældre: 17 personer.

- 70-79 år: 10-14 personer.

- 60-69 år: 1-5 personer.

- 50-59 år: 1-5 personer.

* 526 indlagte er fordelt således på alder:

- 80 år eller ældre: 109 personer.

- 70-79 år: 139 personer.

- 60-69 år: 91 personer.

- 50-59 år: 76 personer.

- 40-49 år: 67 personer.

- 30-39 år: 22 personer.

- 20-29 år: 14 personer.

- 10-19 år: 1-5 personer.

- 0-9 år: 1-5 personer.

Kilde: Statens Serum Institut.

/ritzau/