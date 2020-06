FAKTA: Her er anbefalingerne for rejser til udlandet

Fra mandag den 15. juni får danskerne igen grønt lys til at rejse til Tyskland, Island og Norge.

En ny måling viser, at ni procent af danskerne er villige til at trodse de danske myndigheders advarsler og alligevel rejse til udlandet i løbet af sommeren.

De danske myndigheder fraråder rejser til langt de fleste lande, undtagen Norge, Island og Tyskland, som danskere må besøge fra mandag den 15. juni.

Her kan du få et overblik over myndighedernes anbefalinger:

* Fra 15. juni ændres vejledningerne for rejser til Tyskland, Island og Norge fra orange til gul. Det betyder, at man kan rejse ud, men at man fortsat skal være opmærksom på sin sikkerhed og holde sig opdateret om situationen.

* Fredag blev vejledningerne opdateret, så det ikke længere frarådes, at man undgår at rejse til byområder med 750.000 indbyggere eller derover. Dermed er der igen grønt lys til at rejse til storbyer som Berlin, Hamburg, München, Köln og Frankfurt am Main.

* Regeringen er i dialog med Sverige og Finland, og der kan på den baggrund eventuelt blive foretaget yderligere lempelser i rejsevejledninger inden den 31. august. For Sverige kan det eksempelvis være regionalt med særligt fokus på Øresundsregionen.

* De nuværende rejsevejledninger er sat til at gælde frem til den 31. august, men regeringen har åbnet for, at de kan lempes før.

* Hvis udviklingen i smittetrykket går den forkerte vej, kan Udenrigsministeriet stramme rejsevejledningerne igen.

Kilde: Udenrigsministeriet.

/ritzau/