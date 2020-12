FAKTA: Her er anbefalingerne til en mere coronasikker jul

Det kan være en god idé at nynne julesalmerne rundt om juletræet, lyder det fra Sundhedsstyrelsen.

Julen i år bliver ikke som den plejer. Det står klart, efter regeringen i løbet af ugen præsenterede en række nye restriktioner for at begrænse den stigende coronasmitte i samfundet.

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde samtidig mandag en pjece med anbefalinger til, hvordan man minimerer smitterisikoen, når man fejrer jul og nytår.

Her kan du få et overblik over anbefalingerne til en coronasikker jul:

* Anbefalingen for sammenkomster i december:

- Hold kontakten og ønsk hinanden glædelig jul uden at mødes fysisk. Eksempelvis ved at sende et julekort.

- Hvis man alligevel mødes fysisk med personer uden for sin husstand, så sørg for at mødes udenfor eller et sted, hvor der er god plads og få mennesker.

- Hvis man mødes indenfor, anbefales det, at man gør rent, lufter ud, stiller håndsprit frem og undgår fælles skåle med julesnacks. Derudover bør man holde to meters afstand, hvis man skal synge, og tænke over, hvor meget alkohol man drikker - og eventuelt iføre sig mundbind, hvis man er bekymret.

* Anbefalinger for juleaften:

- Hold kun juleaften med dem, man bor med eller sin faste, lille omgangskreds.

- Hvis man vil synge og danse om juletræet, anbefales det, at man holder to meters afstand til personer, man ikke deler husstand med. Hvis man er samlet flere husstande, rådes man til at overveje, om man kan danse om juletræet i omgange eller nøjes med at nynne.

* Anbefalinger for julegudstjenesten:

- Hold to meters afstand, hvis der skal synges.

- Man kan eventuelt undersøge mulighederne for at deltage virtuelt ved gudstjenesten i ens lokale kirke. Og derudover er der mulighed for at følge en julegudstjeneste i fjernsynet.

* Anbefalinger for juleindkøb:

- Det anbefales, at man foretager sine juleindkøb online.

- Undgå trængsel i butikkerne ved at udnytte hele åbningstiden, planlægge indkøb i forvejen og kun gå én person ad gangen på indkøb.

* Anbefalinger for nytårsaften:

- For nytårsaften og andre højtider gælder de samme anbefalinger for socialt samvær som for julen. Det anbefales, at man kun fejrer nytår med personer i sin husstand og nærmeste omgangskreds.

Kilder: Sundhedsstyrelsen.

