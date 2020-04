FAKTA: Her er antallet af indlagte børn med coronavirus

I forhold til de ældre aldersgrupper rammes få børn, og ganske få indlægges, viser de seneste tal.

Siden statsminister Mette Frederiksen (S) mandag præsenterede regeringens plan for genåbningen af Danmark, har en del forældre udtrykt bekymring for, om det er forsvarligt at sende de mindste børn tilbage i børnehave og skole.

En Facebook-gruppe med navnet "Mit barn skal ikke være forsøgskanin for Covid-19" har eksempelvis allerede 35.721 medlemmer.

Men ser man på de seneste tal fra Statens Serum Institut, er ganske få børn indlagt på et hospital, og kun få børn rammes af smitten.

Her følger fakta om indlagte børn smittet med coronavirus:

* 0-9 år: Otte har været eller er indlagt.

* 10-19 år: Syv har været eller er indlagt.

* I alle andre aldersgrupper har 1.429 personer været indlagt eller er det i øjeblikket.

Her følger fakta over smittede børn:

* 0-9 år: 58 er konstateret smittet. 2528 er testet. (2,3 procent er positive).

* 10-19 år: 129 er konstateret smittet. 2374 er testet. (5,4 procent er positive).

Sammenligner man de de to yngste aldersgrupper med de 80-89-årige står det klart, at børn indtil videre ikke er udsat for smitte i lige så høj grad:

* 80-89 år: 409 er konstateret smittet. 3661 er testet. (11,2 procent er positive).

Kilder: Statens Serum Institut.

/ritzau/