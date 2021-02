FAKTA: Her er årets MGP-finalister

Børnenes Melodi Grand Prix, som for første gang bliver filmet uden publikum, løber over skærmene lørdag aften.

Årets deltagere i Børnenes Melodi Grand Prix - også kaldet MGP - optræder lørdag aften til en sal uden publikum. Det er første gang i showets historie.

Anna Lin debuterer som vært, og hun kommer i selskab med Jacob Riising, som har været vært på showet fire gange før.

Her er en præsentation af de otte finalister, som i år skal give den gas fra studie 5 i DR byen.

* Mikkel er 13 år og fra Hadsten. Han synger "Jeg tror på kærlighed", som handler om de ting, han synes, betyder noget.

* Alva og Noemi er begge ni år og bor i København. Deres sang "følg dine drømme" handler om, at man ikke skal lade sig forvirre af, hvad andre mener, men i stedet tro på sig selv og sine drømme.

* Emilie er 11 år og bor i Silkeborg. Hendes sang "Ikke som de andre piger" er dedikeret hendes søster, som har et handicap.

* Justin Le er 11 år og bor i Åbyhøj. Hans sang "Lægger planer" er blevet til med inspiration fra hiphoppens verden.

* Gruppen Bubble Girls består af pigerne Naia og Caroline, som begge er ni år og fra København og Hvidovre. Deres sang hedder "Pinlig" og handler om, hvordan det er at leve med pinlige forældre.

* Adede er 12 år, og hun bor på Frederiksberg. Hendes sang "Indeni mig" handler om at turde stå alene og være stærk.

* Tinke the Winkies er et band bestående af Tinke, Vilma, Maja og Frida. Tinke er 12 år, og resten er 13. Deres sang "Regnbuer" handler om, at der skal være plads til alle, uanset hvordan man lever sit liv.

* Superbrothers består af brødrene Asger og Holger. Asger er 10, mens Holger er 8, og de kommer fra København. Deres sang "Vi vil ha' lov" handler om alle de regler, de synes, der er derhjemme.

Kilder: DR.

/ritzau/