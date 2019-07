FAKTA: Her er de hyppigste kroniske sygdomme

Et nyt studie fra Aalborg Universitet viser, at der er dobbelt så mange kronisk syge som hidtil antaget.

Som det første af sin slags i Danmark har et studie fra Aalborg Universitet kortlagt samtlige danskere over 16 års sygdomsbyrde.

Ud fra det har forskerne set på, hvor mange danskere over 16 år der lider af en kronisk sygdom, og det viser sig at være cirka to tredjedele.

Her er de mest hyppige kroniske sygdomme:

* Forhøjet blodtryk: 23,3 procent af danskerne har forhøjet blodtryk.

* Luftvejsallergi: 18,5 procent.

* Forhøjet kolesterol: 14,5 procent.

* Depression: 10,0 procent.

* Bronkitis: 9,2 procent.

* Astma: 7,9 procent.

* Type 2-diabetes: 5,3 procent.

* KOL: 4,7 procent.

* Slidgigt i knæ: 3,9 procent.

* Knogleskørhed: 3,5 procent.

* Mavesår: 3,5 procent.

Kilde: Aalborg Universitet.

