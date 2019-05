FAKTA: Her er de lægedækningstruede områder

Flere og flere borgere bor i områder, der har mangel på praktiserende læger.

1,8 millioner danskere bor i lægedækningstruede områder, viser en ny analyse fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

Tallet var i januar 2018 nede på 609.320 borgere ifølge PLO.

Et lægedækningstruet område betyder, at der er problemer med at sikre praktiserende læger til alle borgere.

Her er et overblik over, hvor mange kommuner der er omfattet af problemet:

Ni kommuner i Region Hovedstaden: Albertslund, Brøndby, Frederiksberg, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre, Vallensbæk.

Otte kommuner i Region Sjælland: Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Odsherred, Slagelse, Stevns, Vordingborg.

Ni kommuner i Region Syddanmark: Billund, Esbjerg, Fanø, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Tønder, Varde, Vejle, Aabenraa.

Seks kommuner i Region Midtjylland: Lemvig, Norddjurs, Ringkøbing-Skjern, Samsø, Skive, Struer.

Ti kommuner i Region Nordjylland: Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland, Aalborg.

Kilder: Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

/ritzau/