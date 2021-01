FAKTA: Her er de mest søgte ord på Den Blå Avis

Der er oftere blevet søgt på ting til hjemmekontoret hos Den Blå Avis. Se oversigt her.

Her er en oversigt over de søgeord, som oftest blev brugt på Den Blå Avis (DBA) i 2020. Læs mere her:

1. Sofa.

2. iPhone.

3. Spisebord

4. Cykel.

5. Skrivebord.

6. Kommode.

7. Sofabord.

8. Lego.

9. Lænestol.

10. Campingvogn.

11. Damecykel.

12. Køleskab.

13. Sovesofa.

14. Havemøbler.

15. Teak.

16. Havetraktor.

17. Montana.

18. Gratis.

19. Reol.

20. Nintendo Switch.

21. PS4.

22. Elcykel.

23. Skænk.

24. Bil.

25. Køkken.

Kilde: Den Blå Avis.

/ritzau/