FAKTA: Her er de steder du skal undgå

Politiet har rundtom i landet udpeget hotspots, hvor der kan udstedes opholdsforbud, hvis for mange samles.

Politikredse rundt i landet har udpeget særlige områder - hotspots - hvor folk har tendens til at samle sig i solen. Her bliver der sat skilte op for at få folk til at sprede sig, og politiet vil holde ekstra øje med, om mange mennesker stimler sammen.

Hvis for mange samles, kan politiet indføre opholdsforbud de pågældende steder.

Fredag aften har Rigspolitiet udsendt en liste over særlige hotspots, som dog kan blive ændret løbende. Nogle kan komme til, og nogle kan fjernes fra listen igen.

Her er listen, som den gælder fredag aften:

Aalborg: Jomfru Ane Parken, Kridtgraven, Hasseris.

Skagen: Solnedgangspladsen.

Aarhus: Bellevue Strand, Tangkrogen, Den Permanente, Mølleparken.

Herning: Søndre anlæg.

Silkeborg: Østre Søbad.

Herning: Fuglsang Sø.

Viborg: Nørresøbadet.

Esbjerg: Flexbaner, Streetmekka, Strandpromenade, Området ved ”De Hvide Mænd”.

Haderslev: Varbjergparken, Streetdome.

Ribe: Vedels Anlæg.

Sønderborg: Sønderborg Slot.

Tønder: Butikscenter.

Odense: Byens Ø, Munke Mose, Eventyrhaven, Skovsøen/Engen.

Svendborg: Christiansminde, Krøyers Have, Smørmosen Strand.

Hørsholm: Rungsted Havn.

Hellerup: Bellevue Strand.

Gladsaxe: Bagsværd Sø.

Hvidovre: Hvidovre Havn.

Brøndby: Brøndby Havn.

Ishøj: Ishøj Havn.

Vallensbæk: Vallensbæk Havn.

Herlev: Elverparken.

København: Islands Brygge – Omkring Havnebadet og Kulturhuset og hele Havneparken, Göteborg Plads - havneområdet, Dronning Louises Bro – bænke i solen på broen og ved søerne.

Kilde: Rigspolitiet.

/ritzau/