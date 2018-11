FAKTA: Her er den danske særregel om køb af sommerhuse

Sommerhusregel skal forhindre, at udlændinge i stor stil overtager danske sommerhuse.

Som udgangspunkt kan udlændinge ikke købe sommerhuse i Danmark.

Men sidste år blev der alligevel givet 308 særlige tilladelser. Til sammenligning blev der i 2007 givet 54 tilladelser.

Læs om reglerne her.

* Sommerhusforbeholdet blev indført i 1959. Den giver personer bosat i Danmark fortrinsret til at købe fast ejendom i landet.

* Da Danmark i 1973 indtrådte i EF, var det med krav om at beholde reglen.

* Reglen er tænkt som et værn mod, at udlændinge i stor stil køber danske sommerhuse. Det kan føre til, at priserne presses op, så almindelige danskere ikke kan erhverve en fritidsbolig.

* Justitsministeriet kan dispensere fra reglerne, hvis særlige forhold gør sig gældende.

* Tilladelserne kan gives ud fra en vurdering af ansøgerens tidligere ophold i Danmark og vedkommendes familiemæssige, sproglige og kulturelle tilknytning til landet.

* I 2017 blev der givet 308 dispensationer fra reglen. I alt søgte 441 udlændinge om tilladelse til at erhverve danske sommerhuse. 133 af dem fik således afslag.

* Ifølge Danmarks Statistik er der 222.000 sommerhuse i Danmark.

Kilder: JydskeVestkysten, tv2.dk, Ritzau.