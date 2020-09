FAKTA: Her er der krav eller anbefalinger om mundbind

Coronasmitten stiger, og Sundhedsstyrelsen anbefaler nu mundbind på hospitaler og ved lægebesøg.

Med stigende smittespredning på landsplan er der også flere smittede på sygehuse og plejehjem.

Det får Sundhedsstyrelsen til at anbefale brug af mundbind, i nogle situationer når man skal på hospitalet eller til lægen. Det gælder, når det ikke er muligt at holde afstand.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen mandag.

Få et overblik over hvor der er krav, og hvor der er anbefalinger om at bære mundbind:

* Det er et krav at bære mundbind:

- Når man rejser med kollektiv trafik.

- På restauranter, barer og caféer når man går eller står.

* Det er en anbefaling at bære mundbind:

- Hvis du skal på besøg på plejehjem, og det er svært at holde afstand.

- Hvis du skal til lægen, fysioterapeut eller undersøges på sygehuset, hvor der er behov for, at sundhedspersonen kommer tæt på.

- Hvis du er smittet eller i risiko for at være smitte, og du er nød til at bevæge dig ud fra selvisolation.

- Hvis du er i øget risiko for et alvorligt forløb ved covid-19, og du befinder dig et sted, hvor det er svært at holde afstand.

- Hvis du skal besøge en person i øget risiko, som du ikke deler husstand med.

- Ved store forsamlinger hvor det er svært at holde afstand

- I erhvervsmæssig sammenhæng, hvor man ikke kan undgå langvarig ansigt-til-ansigt kontakt for eksempel frisører.

Kilder: Sundhedsstyrelsen

/ritzau/