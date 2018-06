FAKTA: Her er det forbudt at tænde bål

Sol og varme har gjort jorden tør i danske kommuner. Her kan du se, hvor du ikke må tænde bål.

Der er indført forbud mod afbrænding i 52 kommuner i Danmark. Det er status fredag, dagen før sankthansaften.

På grund af forbuddet er det ikke muligt at tænde bål under åben himmel i kommunerne på listen, selv om det er en tradition.

Forbuddet gør det forbudt at brænde eksempelvis haveaffald af i det fri, og man skal også afholde sig fra at bruge ukrudtsbrændere.

Det er tilladt at bruge en grill, hvis den står på et underlag, der ikke kan brænde. Et bål med åben ild er derimod bandlyst. Overtrædelse af forbuddet kan straffes med bøde.

For Tønder Kommune gælder forbuddet kun delvist, da det kun gør sig gældende på Rømø.

Her er listen over de kommuner, der har afbrændingsforbud:

* Aarhus

* Albertslund

* Allerød

* Assens

* Ballerup

* Bornholm

* Brøndby

* Dragør

* Egedal

* Faaborg-Midtfyn

* Fredensborg

* Frederiksberg

* Frederikssund

* Furesø

* Gentofte

* Gladsaxe

* Glostrup

* Greve

* Gribskov

* Guldborgsund

* Halsnæs

* Helsingør

* Herlev

* Hillerød

* Hvidovre

* Høje-Taastrup

* Hørsholm

* Ishøj

* Kerteminde

* København

* Køge

* Langeland

* Lolland

* Lyngby-Taarbæk

* Norddjurs

* Nordfyn

* Nyborg

* Odder

* Odense

* Roskilde

* Rudersdal

* Rødovre

* Rømø

* Samsø

* Skanderborg

* Solrød

* Stevns

* Svendborg

* Syddjurs

* Tårnby

* Vallensbæk

* Ærø

Kilder: Danske Beredskaber, Beredskabsstyrelsen.

/ritzau/