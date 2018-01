FAKTA: Her er DF's syv ghettoforslag til regeringen

Børn under 18 år skal have udgangsforbud efter klokken 20, er et af forslagene fra støttepartiet.

I sin nytårstale havde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fokus på ghettoerne, som han ønsker afviklet helt.

Dansk Folkeparti har syv forslag, som skal løse ghettoproblemerne:

* Massiv polititilstedeværelse i ghettoområder.

* Unge under 18 skal være hjemme senest klokken 20 om aftenen. Det kan gøres via forældrepålæg.

* Der skal ikke længere tages religiøse særhensyn i folkeskoler og daginstitutioner.

* Fejring af ramadan og eid i institutioner skal være bandlyst i institutioner. Der må kun fejres kristne højtider.

* I byer, der har et ghettoområde, må der ikke opføres moskéer, koranskoler eller muslimske friskoler.

* Der skal gennemføres flere asylstramninger, så tilstrømningen bremses, og så der kan komme gang i hjemsendelser.

* Bandemedlemmer skal have lange fængselsstraffe.

Kilde: Udlændinge- og integrationsordfører Martin Henriksen (DF) til BT.

/ritzau/