FAKTA: Her er Facebooks regler for hvad man må dele

Facebook bekræfter fredag, at det sociale medie har blokeret partileder for Stram Kurs Rasmus Paludan.

Facebooks fællesskabsregler sætter rammerne for, hvornår et billede er for nøgent, eller en tekst er for grov.

Konsekvenserne af at overtræde regler varierer, alt efter hvor alvorlig overtrædelsen er og personens historik.

Det kan eksempelvis begynde med en advarsel, ellers kan Facebook begrænse brugeres mulighed for at slå indhold op eller til sidst deaktivere vedkommendes profil.

I øjeblikket er indvandringskritiske Rasmus Paludan blokeret. Han er partileder for Stram Kurs.

De samlede regler er mere detaljerede end nedenstående. Men få et overblik over reglerne i hovedtræk her:

Regler for deling af vold:

* Man må ikke bringe trusler om vold.

* Farlige personer og organisationer må ikke være på Facebook. Forbuddet er blandt andet henvendt mod terrororganisationer.

* Hadefulde organisationer er heller ikke tilladt. Det gælder sammenslutninger, der har en ideologi, som angriber personer baseret på eksempelvis race, religiøse tilhørsforhold eller seksuel orientering.

* Promovering eller offentliggørelse af vold er ikke tilladt.

* Man må ikke tale for skadende adfærd som eksempelvis at opfordre til dyrekampe.

* Man må ikke sælge eller reklamere for stoffer. Men man må gerne reklamere for eksempelvis alkohol og tobak.

Sikkerhed:

* Opslag, der opfordrer til selvmord og selvskade, er ikke tilladt. Med undtagelse af begrænsede tilfælde med nyhedsværdi er det forbudt at slå indhold op, som viser en person, der forsøger at begå selvmord eller er død af selvmord.

* Opslag med børnepornografi og børnenøgenhed er ikke tilladt.

* Seksuel udnyttelse af voksne: Eksempelvis er det ikke tilladt at slå indhold op, som koordinerer prostitution.

* Facebook vil også slå ned på mobning. Så det eksempelvis ikke er tilladt at rangere folk efter fysisk udseende.

* Desuden vil det sociale medie slå ned på chikane. Det gælder eksempelvis gentagne henvendelser til en person, som tydeligt indikerer, at personen ikke har lyst til kontakten.

* Man må ikke slå opslag op, der eksempelvis afslører personnumre.

Anstødeligt indhold:

* Facebook slår ned på hadtale i opslag. Det er eksempelvis dehumaniserende tale om en person. Eller en bestemt gruppe.

* Indhold, som hylder lidelse, er ikke tilladt.

* Facebook begrænser også voksen nøgenhed og seksuel aktivitet. Her er synlige kønsdele og kvindelige brystvorter ikke tilladt. Dog er der undtagelser. Eksempelvis hvis de kvindelige brystvorter optræder i en kontekst om amning.

* Seksuelle opfordringer: Du må ikke forsøge at koordinere filmoptagelser af seksuelle handlinger. Seksualiseret slang og vage udsagn med seksuelle undertoner som "leder du efter lidt sjov i aften" er heller ikke tilladt.

* Ondskabsfuldt indhold: Indhold, som forsøger at ramme folk på deres sygdom eller lidelser, er forbudt.

Integritet:

* Spam: Facebook vil eksempelvis slå ned på falske oplysninger, som slås op for at få flere likes.

* Falske profiler er heller ikke tilladt.

* Facebook vil også forsøge at slå ned på falske nyheder. Facebook fjerner ikke falske nyheder. Men vil i så fald lade dem optræde i langt mindre grad på det sociale medie.

* Facebook omdanner profiler for døde mennesker til mindeprofiler.

Respektere rettigheder:

* Det er ikke tilladt at slå indhold op, som bryder med regler om copyright.

Indholdsmæssige forespørgsler:

* Facebook vil imødekomme folks ønske om at få fjernet deres egen konto.

* Ekstra beskyttelse af mindreårige: Facebook vil følge myndigheders ønske om at få fjernet eksempelvis børnepornografisk materiale.

Kilde: Facebook.

/ritzau/