FAKTA: Her er faserne i genåbningen af samfundet

Mandag åbner fitnesscentre som en del af regeringens fase 3-genåbning af landet. Se de forskellige faser her.

Tredje del af genåbningen af det danske samfund begynder mandag. Her bliver det blandt andet tilladt at åbne fitnesscentre og svømmehaller.

Her er et overblik over de forskellige trin i genåbningen:

- Fase 1:

Disse måtte åbne fra 15. april:

* Skolers 0.– 5.-klasser samt daginstitutioner.

Disse måtte åbne fra 20. april:

* Liberale erhverv, såsom frisører, tatovører og tandlæger.

- Fase 2:

Disse måtte åbne 7. maj:

* Professionel idræt uden tilskuere.

* Idræts- og foreningsliv.

* Zoologiske anlæg, hvor gæsterne er i bil.

Disse måtte åbne fra 11. maj:

* Storcentre og hele detailhandlen.

Disse måtte åbne fra 18. maj:

* Restauranter og caféer.

* Eleverne i 6. – 10.-klasse.

* Efterskoler.

* Folkekirken og trossamfund.

* Ind- og udlån på biblioteker.

Disse måtte åbne fra 21. maj:

* Kulturaktiviteter som museer, teatre, kunsthaller, biografer og akvarier.

* Zoologiske haver og botaniske anlæg.

Disse måtte åbne fra 27. maj:

* Udendørs forlystelsesparker.

* Sommeraktiviteter for børn og unge.

* Voksenuddannelser, herunder kurser målrettet ledige samt sprogcentre.

* Højskoler.

* Ungdomsuddannelser som gymnasier og erhvervsuddannelser.

* Videregående uddannelser må afvikle mundtlige eksamener fysisk og undervisning, der kræver fremmøde.

* Foreningsliv som aftenskoler, musik- og kulturskoler (dog med restriktioner for blandt andet korsang) og spejdere.

* Fuld åbning af DR og TV2.

* Offentlige forskningsaktiviteter, som kræver tilstedeværelse.

- Fase 3 (træder i kraft 8. juni):

* Forbuddet mod forsamlinger hæves fra 10 til 50.

Desuden åbnes:

* Spillehaller, lege- og badelande.

* Svømmehaller.

* Træningscentre.

* Indendørs idræts- og foreningsliv, som ikke allerede er omfattet af genåbningen.

- Fase 4 (træder i kraft i begyndelsen af august):

* Diskoteker, spillesteder og nattelivet i øvrigt.

* Videregående uddannelser, som ikke allerede er åbnet.

* Forbuddet mod arrangementer med flere end 500 personer fastholdes som minimum indtil 31. august.

Kilde: Regeringen, Lovtidende.dk, Politi.dk.

/ritzau/