FAKTA: Her er fremtiden ved skraldespanden

Uanset hvilken kommune man bor i, skal man fremover sortere affald i ti typer, lyder det i aftale.

Et flertal i Folketinget har tirsdag vedtaget en aftale om, hvordan affald skal sorteres og håndteres i fremtiden.

Her er nogle af hovedpunkterne i aftalen:

- Affaldssortering:

* Affald skal sorteres i ti typer - både i husholdningerne og på arbejdspladser.

* Det skal gøres på en måde, så et typisk parcelhus maksimalt må have to til fire spande med flere rum, så der er forskellige pladser til de ti typer.

* Der skal ikke længere være forskel mellem kommunerne.

- Affaldsforbrænding:

* Kapaciteten til at forbrænde affald i Danmark skal nedbringes. Der fastsættes et loft, som skal passe til den reelle mængde affald i Danmark uden import.

* Der er i dag 23 anlæg, der brænder affald af. De kan brænde 3,8 millioner ton affald af om året. Men så meget affald er der slet ikke i Danmark. Der cirka 700.000 ton mindre.

* Derfor importeres der i dag affald til Danmark, som anlæggene kan brænde af.

* Partierne på Christiansborg er blevet enige om, at Kommunernes Landsforening skal nedbringe kapaciteten, så den passer til de danske affaldsmængder.

* Hvis ikke kommunerne løser den opgave træder en række sanktioner i kraft. Herunder en udbudsbaseret model, hvor kapaciteten nedbringes gennem konkurrence.

* Hele formålet med at sortere affald er, at det skal føre til øget genanvendelse, og dermed mindre afbrænding af affald. Der nævnes i aftalen også muligheden for afgifter.

Kilder: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og DR.

/ritzau/