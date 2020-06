FAKTA: Her er hovedpunkter i ny sommerpakke

Tre ugers feriepenge og en check på 1000 kroner til personer på overførselsindkomst er med i ny aftale.

Alle Folketingets partier undtagen Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance indgik natten til mandag en aftale om en såkaldt sommerpakke.

Den skal hjælpe virksomheder og sende flere penge ud til danskerne for at øget forbruget.

Her er nogle af hovedpunkterne i aftalen:

* Tre ugers feriepenge udbetales til oktober. De sidste to af de i alt fem ferieuger skal partierne forhandle om i efteråret.

* Tiltaget vil i alt koste 60 milliarder kroner. Pengene er dog indbetalt af modtagerne selv som del af feriepengeordningen.

* Personer på overførselsindkomst får en skattefri check på 1000 kroner. Det gælder blandt andet pensionister og førtidspensionister.

* Dagpengeperioden forlænges med yderligere to måneder. Det sker for at give arbejdsløse bedre tid til jobsøgning, mens virksomhederne er ved at komme i gang med at slå stillinger op efter corona-krisen.

* Dansk erhvervsliv får samlet set et milliardbeløb tilført med ny aftale, siger Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen. Der er blandt andet hjælp til eksportvirksomhederne.

* Selvom pakken skal øge aktiviteten i dansk økonomi, er det endnu for tidligt at sige, hvor mange arbejdspladser den nye aftale vil give, siger finansminister Nicolai Wammen.

Kilder: Finansministeriet, aftalepartierne

