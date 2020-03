FAKTA: Her er regeringens vigtigste corona-hjælpepakker

Regeringen har præsenteret flere tiltag til det danske erhvervsliv, der er ramt økonomisk af coronavirusset.

Mange virksomheder er i løbet af få dage blevet ramt hårdt på pengepungen som følge af spredningen af coronavirusset.

Frygten for spredningen har sammen med regeringens opfordringer og forbud betydet, at færre køber tøj, færre spiser på restaurant, og færre går til frisøren.

For at hjælpe virksomheder og selvstændige, der er ramt økonomisk, har regeringen lanceret en række hjælpepakker til erhvervslivet.

Her er et overblik over de vigtigste tiltag:

* Større virksomheder kan udskyde betaling af skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag.

* Små og mellemstore virksomheder kan udskyde betaling af skat og moms.

* Arbejdsgivere kan få pengene retur fra staten for sygedagpenge, hvis en medarbejder er sygemeldt på grund af coronavirusset.

* Bankerne får mere spillerum til at låne penge til danske virksomheder med frigivelsen af "den kontracykliske kapitalbuffer".

* Arrangører som spillesteder og sportsklubber kan få kompensation for aflysning af arrangementer med flere end 1000 deltagere.

* Virksomheder kan få kompensation for 75 til 90 procent af den løn, som virksomheden betaler fyringstruede medarbejdere, der sendes hjem på grund af økonomisk nedgang som konsekvens af coronaudbruddet.

* Virksomheder, hvis indtægter er ramt som følge af spredningen af coronavirusset, kan låne penge af staten til at dække almindelige udgifter.

* Små virksomheder, der er særligt hårdt ramt på grund af coronavirusset, skal kunne få dækket op til 80 procent af de faste udgifter. Det er et forslag fra regeringen, der onsdag endnu ikke er vedtaget i Folketinget.

* Selvstændige med op til 10 ansatte skal kunne få op til 23.000 kroner om måneden i kompensation for tab i omsætningen. Det er ligeledes et forslag fra regeringen.

Kilder: Finansministeriet, Erhvervsministeriet, Altinget, DR.

/ritzau/