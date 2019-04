FAKTA: Her er reglerne for brug af tvangsfiksering

Sundhedsstyrelsen skønner, at regioner ikke når mål om at halvere brug af bæltefiksering. Læs om reglerne her.

Regionerne skal få brugen af bæltefiksering ned, men flere regioner er langt fra et mål om at få bæltefiksering halveret i 2020 i forhold til niveauet i 2011-2013.

Der er flere regler, som skal overholdes for at bruge bæltefiksering i psykiatrien.

Læs om reglerne her:

* Mennesker, der er indlagt på psykiatrisk afdeling, kan ifølge psykiatriloven blive tvangsfikseret med bælte omkring livet.

* Hvis det er nødvendigt, kan det også ske med remme om håndled og ankler eller med handsker.

* Personalet må kun tvangsfiksere, hvis et menneske:

- Udsætter sig selv eller andre for nærliggende fare for at lide skade på legeme eller helbred.

- Forfølger eller på anden lignende måde groft forulemper medpatienter eller øver hærværk af ikke ubetydeligt omfang.

* Tvangsfiksering må som udgangspunkt kun anvendes kortvarigt. En patient kan dog fikseres "længere end nogle få timer", når hensynet til patientens eller andres liv, førlighed eller sikkerhed tilsiger det.

* Hvis man er tvangsfikseret med bælte, skal der altid være en fast vagt på stuen.

Kilde: Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien.

/ritzau/