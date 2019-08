FAKTA: Her er reglerne for telefonsalg

Flere danskere klager over telefonsælgere, der ringer op uden samtykke. Læs om reglerne for telesalg.

Mange danskere klager over telefonsælgere, der ringer op uden at have fået forbrugernes tilladelse.

I 2012 modtog Forbrugerombudsmanden 20 klager, mens tallet i 2018 var steget til 440, og i år har der allerede været 350 klager. Det viser nye tal fra Forbrugerombudsmanden.

Her er reglerne for telefonsalg:

* Telefonsalg er kun tilladt, hvis virksomheden har fået forbrugerens samtykke.

* Samtykket skal være frivilligt, specifikt og informeret. Det vil sige, at der ikke skal have været nogen tvivl om, hvad du sagde ja tak til, da du afgav dit samtykke.

* Telefonsælgere må dog gerne kontakte dig telefonisk, selv om du ikke har givet dit samtykke, hvis det drejer om virksomheder, der sælger bøger, aviser, ugeblade, forsikringer og redningstjenester. Disse undtagelser gælder ikke, hvis du står på Robinsonlisten, hvor man frabeder sig opkald fra sælgere.

* Tilmelder du dig Robinsonlisten, kan du dog stadig blive kontaktet af analyseinstitutter og godgørende foreninger. Du kan tilmelde dig Robinsonlisten på borger.dk.

Kilder: Forbrugerombudsmanden og Forbrugerrådet Tænk.

