FAKTA: Her er reglerne for turisters indrejse til Danmark

Turister skal som udgangspunkt have booket seks overnatninger for at få lov til at rejse ind i Danmark.

Udenrigsministeriet har fra 15. juni gradvist åbnet for turisters mulighed for at rejse til Danmark.

Bliv klogere på reglerne her:

* 15. juni åbnede Danmark grænsen for turister fra Tyskland, Norge og Island.

* 27. juni er grænserne for åbnet for turister fra visse lande i EU, Schengenområdet og Storbritannien.

* Det gælder de lande, som af Udenrigsministeriet betegnes som "åbne lande", og som i Udenrigsministeriets rejsevejledning har en gul skravering.

* Det betyder, at smittetrykket i disse lande er sammenligneligt med smittetrykket herhjemme.

* Hvis smittetrykket er højere, er landet i "karantæne". Det betyder, at man som indbygger i et af de lande kun må indrejse i Danmark, hvis man har et anerkendelsesværdigt formål i landet.

* Det kan eksempelvis være, at man arbejder i Danmark, har samværsret med et barn i Danmark, eller at man skal deltage i en begravelse.

* Det generelle krav til turister fra de "åbne lande" er, at de skal have booket seks overnatninger i Danmark.

* Der er dog en undtagelse fra dette krav for beboere i grænselandet:

- Hvis man er bosat i Slesvig-Holsten i Tyskland eller Skåne, Halland og Blekinge i Sverige kan man indrejse til Danmark uden at have booket overnatninger.

- Ligeledes er turister fra Norge undtaget dette krav fra 4. juli.

- Men hvis man er bosiddende i en region i grænselandet, og der er konstateret et højere smittetryk end i Danmark, så må man ikke indrejse til Danmark. Så er regionen karantæneramt.

- Også her er der en undtagelse: For hvis man kan fremvise en negativ coronatest foretaget senest 72 timer før indrejse, må man gerne komme til Danmark.

Kilder: Udenrigsministeriet, coronasmitte.dk.

/ritzau/