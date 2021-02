FAKTA: Her er resultaterne af det seneste døgns lyntest

Der blev fredag fundet 35 positive coronatilfælde i 21.218 lyntest. Det viser tal fra private udbydere.

Der blev fredag fundet få smittede i forbindelse med de lyntest, som de private leverandører SOS International og Carelink har udført på vegne af regionerne.

De to har vundet et udbud, der betyder, at SOS International lyntester borgere i fire af landets fem regioner på statens regning, mens Carelink lyntester i den sidste - Region Syddanmark.

Her er en oversigt over udbydernes seneste testresultater, som er fra fredag.

* Samlet:

Test: 21.218

Positive: 35.

Positivprocent: 0,27.

* SOS International:

Test: 17.350.

Positive: 28.

Positivprocent: 0,16.

Geografi: Har samlet 28 testcentre fordelt over Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Testtype: Antigentest fra BioSynex, SD Biosensor og Abbott.

* Carelink:

Test: 3868.

Positive: 7.

Positivprocent: 0,18.

Geografi: Fem testcentre i Region Syddanmark.

Testtype: Antigentest fra BioSynex.

Kilder: SOS International og Carelink.

/ritzau/