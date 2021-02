FAKTA: Her er resultaterne af lyntest siden midt i december

Positivprocenten for lyntest lå onsdag på 0,37, og dermed har den ligget under 1 i 21 dage. Se oversigt her.

Siden midten af december har man kunnet få en lyntest for coronavirus på statens regning hos flere udbydere.

Her er en oversigt over antallet af test og positive tilfælde på daglig basis.

Tallet i parentes angiver andelen af positive test i procent af alle test foretaget den pågældende dag:

3. februar: 17.064 test. 63 positive (positivprocent 0,37).

2. februar: 13.856 test. 52 positive (0,38).

1. februar: 13.812 test. 54 positive (0,39).*

31. januar: 23.035 test. 102 positive (0,44).

30. januar: 25.421 test. 85 positive (0,33).

29. januar: 43.483 test. 90 positive (0,21).

28. januar: 36.266 test. 99 positive (0,27).

27. januar: 31.756 test. 108 positive (0,34).

26. januar: 26.879 test. 121 positive (0,45).

25. januar: 27.740 test. 112 positive (0,40).

24. januar: 22.674 test. 142 positive (0,63).

23. januar: 23.760 test. 143 positive (0,60).

22. januar: 34.575 test. 108 positive (0,31).

21. januar: 30.968 test. 157 positive (0,51).

20. januar: 24.451 test. 158 positive (0,65).

19. januar: 23.300 test. 157 positive (0,67).

18. januar: 23.025 test. 155 positive (0,67).

17. januar: 20.679 test. 142 positive (0,69).

16. januar: 20.594 test. 149 positive (0,72).

15. januar: 28.915 test. 180 positive (0,62).

14. januar: 25.379 test. 206 positive (0,81).

13. januar: 15.563 test. 181 positive (1,16).

12. januar: 14.536 test. 215 positive (1,48).

11. januar: 17.544 test. 250 positive (1,42).

10. januar: 14.271 test. 200 positive (1,41).

9. januar: 14.578 test. 156 positive (1,07).

8. januar: 18.377 test. 247 positive (1,34).

7. januar: 17.857 test. 213 positive (1,19).

6. januar: 17.850 test. 297 positive (1,66).

5. januar: 19.768 test. 344 positive (1,74).

4. januar: 23.209 test. 438 positive (1,89).

3. januar: 25.826 test. 491 positive (1,90).

2. januar: 18.422 test. 442 positive (2,40).

1. januar: 9418 test. 321 positive (3,41).

31. december: 46.388 test. 424 positive (0,91).

30. december: 90.761 test. 682 positive (0,75).

29. december: 44.095 test. 759 positive (1,72).

28. december: 30.420 test. 851 positive (2,80).

27. december: 22.957 test. 714 positive (3,11).

26. december: 25.086 test. 683 positive (2,72).

25. december: 20.785 test. 729 positive (3,51).

24. december: 36.828 test. 714 positive (1,94).

23. december: 80.291 test. 1084 positive (1,35).

22. december: 70.778 test. 1139 positive (1,61).

21. december: 58.141 test. 1109 positive (1,91).

20. december: 43.428 test. 1051 positive (2,42).

19. december: 37.936 test. 944 positive (2,49).

18. december: 40.886 test. 1008 positive (2,47).

17. december: 35.495 test. 1083 positive (3,05).

16. december: 14.758 test. 589 positive (3,99).**

15. december: 8959 test. 357 positive (3,98).**

14. december: 7190 test. 286 positive (3,98).**

13. december: 6168 test. 262 positive (4,25).**

12. december: 4892 test. 207 positive (4,23).**

* Fra februar er antallet af udbydere skåret ned til Carelink og SOS International. Tidligere bidrog også Falck og Copenhagen Medical. En større del af testene er fra 1. februar mobile test.

** Tæller kun tal fra Falck fra 12.-15. december. Fra 16. december er tallene også for Copenhagen Medical og Carelink, og fra 17. december og frem er tallene fra alle fire udbydere.

Kilder: Falck, SOS International, Copenhagen Medical og Carelink. Ritzau har lagt tallene fra udbyderne sammen.

/ritzau/