FAKTA: Her er resultaterne af lyntest

Fire private leverandører er hyret til at levere gratis lyntest. Se oversigt over testresultater onsdag her.

Regionerne har indgået aftaler med fire leverandører af lyntest, som samlet skal kunne foretage 100.000 test om dagen.

De er ikke helt på det niveau endnu, men ventes at komme det i løbet af de kommende dage.

Her er en oversigt over testresultaterne fra onsdag:

* Falck:

Test: 12.653.

Positive: 484.

Positivprocent: 3,83.

* Copenhagen Medical:

Test: 1358.

Positive: 85.

Positivprocent: 6,26.

* Carelink:

Test: 801.

Positive: 20.

Positivprocent: 2,5.

* SOS International:

Ikke klar med tal torsdag.

Kilder: Selskaberne selv.

/ritzau/