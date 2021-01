FAKTA: Her er resultaterne af mandagens lyntest

Fire private udbydere tilbyder borgerne lyntest. Her kan du få et overblik over tallene for mandag.

Regeringen og regionerne indgik i december aftaler med fire private leverandører af lyntest.

Samlet skal der kunne foretages 100.000 af de hurtige test om dagen. Her er en oversigt over de seneste testresultater, der er fra mandag.

* Samlet: 17.544.

Positive: 250.

Positivprocent: 1,42.

* Falck: 10.963.

Test: 10.963.

Positive: 153.

Positivprocent: 1,40.

Geografi: Testcentre 49 steder i landet.

Testtype: Antigentest fra Biosensor.

* SOS International:

Test: 2775.

Positive: 41.

Positivprocent: 1,48.

Geografi: Syv testcentre i Københavnsområdet, Aalborg, Esbjerg og Aarhus i samarbejde med virksomheden Medicals Nordic.

Testtype: Antigentest fra BioSynex, SD Biosensor og Abbott.

* Copenhagen Medical:

Test: 2855.

Positive: 43.

Positivprocent: 1,51.

Geografi: To testcentre i København.

Testtype: Antigentest fra Biosensor.

* Carelink:

Test: 951.

Positive: 13.

Positivprocent: 1,37.

Geografi: Fem testcentre i Aarhus, Vejle, Svendborg, Randers og Nyborg.

Testtype: Antigentest fra BioSynex.

Kilder: Falck, SOS International, Copenhagen Medical og Carelink.

/ritzau/