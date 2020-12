FAKTA: Her er resultaterne fra Falcks lyntest

6168 fik søndag foretaget en corona-lyntest hos Falck. Her kan du få et overblik over de regionale resultater.

I weekenden blev der indført gratis lyntest for coronavirus hos Falck, hvor man kan få svar på omkring 15 minutter.

Her er resultaterne fra søndagens test:

* Hele landet: 6168 testede. 262 positive, hvilket betyder, at der blev påvist coronavirus hos den testede.

* Region Hovedstaden: 2355 testede. 134 positive.

* Region Sjælland: 1058 testede. 43 positive.

* Region Syddanmark: 1023 testede. 30 positive.

* Region Midtjylland: 1147 testede. 43 positive.

* Region Nordjylland: 585 testede. 12 positive.

Kilde: Falck.

/ritzau/