FAKTA: Her er statsrevisorernes skala for kritik

Der er både små og store næser i farvandet, når statsrevisorerne uddeler kritik af ministre og styrelser.

Statsrevisorerne har tirsdag blandt andet kritiseret Transportministeriet for ikke at have sikret, at økonomien i Rejsekort A/S er tilfredsstillende.

* Statsrevisorerne skal holde styr på, at skatteborgernes penge bruges, som Folketinget har besluttet, og at pengene forvaltes så effektivt som muligt.

* Statsrevisorerne kan udtale kritik af for eksempel ministre, ministerier, styrelser og tilsyn på baggrund af rapporter fra Rigsrevisionen. Er kritikken af en minister særlig slem, siger man, at en minister har fået "en næse".

* Statsrevisorerne besluttede i 2007 at indføre en "karakterskala" for kritikken, som går fra det mest positive til det mest negative og ser sådan ud:

- finder det meget/særdeles positivt

- finder det positivt

- finder det tilfredsstillende/er tilfredse med

- påpeger/understreger/henstiller/forventer

- beklager/finder det bekymrende/foruroligende

- finder det utilfredsstillende/er utilfredse med/og indskærper

- kritiserer/finder kritisabelt/kritiserer skarpt/og indskærper

- påtaler/påtaler skarpt

- påtaler skarpt og henleder særligt Folketingets opmærksomhed på

Kilder: Folketinget