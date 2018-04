FAKTA: Her er Sundhedsstyrelsens anbefalinger om alkohol

Nyt studie fraråder indtagelse af mere end syv genstande om ugen. Læs om de danske anbefalinger her.

Et stort internationalt studie påviser en forøget risiko for at dø tidligere, hvis man drikker mere end syv genstande om ugen.

Her kan du læse om studiets konklusioner og de danske anbefalinger.

* Ifølge studiet lever de, der drikker mellem otte og 16 genstande om ugen, i gennemsnit et halvt år kortere end dem, der drikker mindre.

* Drikker man mellem 16 og 30 genstande om ugen, kan man regne med at dø et-to år tidligere.

* Hvis man drikker mere end 30 genstande på en uge, forkorter man ifølge studiet livet med fire-fem år.

* I Danmark er anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen, at kvinder højst drikker syv genstande om ugen.

* Mænd kan ifølge styrelsen drikke 14 genstande om ugen, før risikoen forhøjes.

* Sundhedsstyrelsen opfordrer til at undgå at drikke mere end fem genstande ved samme lejlighed.

* Man skal heller ikke drikke alkohol for sundhedens skyld, da det ifølge styrelsen ikke er bevist, at der er en gavnlig effekt ved alkohol.

* Det nye studie er baseret på data fra næsten 600.000 personer fra 19 vestlige lande. Studiet offentliggøres fredag i tidsskriftet The Lancet.

Kilder: Sundhedsstyrelsen, Politiken, Ritzau.

/ritzau/