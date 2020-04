FAKTA: Her er Venstres plan om flere penge til virksomheder

Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen har fremlagt en række foreslåede tiltag for finansministeren.

Regeringen og folketingets partier har allerede forhandlet flere hjælpepakker på plads for både erhvervsliv, kulturliv og medier.

Men flere virksomheder er alligevel hårdt presset, ligesom krisen ser ud til at fortsætte i længere tid. Derfor ønsker Venstre at tilbyde både små og store virksomheder endnu mere hjælp.

Herunder følger en liste over Venstres foreslåede tiltag:

* Forlænget støtte til virksomheder:

Hjælpepakken, der dækker virksomheders faste udgifter, står til at udløbe 9. juni. I og med coronaudbruddet ser ud til at fortsætte, vil Venstre forlænge støtten med en måned og med muligheden for yderligere forlængelse, så virksomhederne får større sikkerhed.

* Flere små og store virksomheder skal kunne få økonomiske støtte:

I øjeblikket er betingelsen for at få dækket sine faste udgifter, at virksomheden oplever et fald i omsætningen på mere end 40 procent. Venstre mener, at grænsen er for høj. Partiet vil sænke grænsen til 30 procent og dermed give flere virksomheder mulighed for støtte.

Derudover vil partiet udvide støtteordningen, så den kompensation til den enkelte virksomhed følger med dens omsætningstab.

* Større dækning af sårbare varelagre:

Mange danske virksomheder risikerer i øjeblikket at brænde inde med varer og produkter på grund nedlukningen af samfundet.

Venstre ønsker, at ekstraordinære afskrivninger på varelagre, der skyldes coronavirus, dækkes på linje med øvrige faste udgifter.

* Hæve loftet for økonomisk hjælp til virksomheder:

Venstre vil hæve loftet for dækning af faste udgifter per virksomhed. Den maksimale støtte er lige nu på 60 millioner kroner.

Til gengæld for større økonomisk hjælp kræver partiet, at virksomhederne ikke udbetaler udbytte for regnskabsåret 2020. Et muligt overskud i år skal altså ikke gives til aktionærer, men i stedet gå til at fremtidssikre virksomheden og sikre arbejdspladser.

Kilder: Venstre.

/ritzau/