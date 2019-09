FAKTA: Her handlede Løkke-interview om Kristian Jensen

Løkke fortæller, at han planlagde at gøre Ellemann-Jensen til formand, selv om Kristian Jensen stod på spring.

Søndag udtalte Lars Løkke Rasmussen sig for første gang til pressen, efter at han trådte tilbage som formand for Venstre. Det gjorde han i interview med både TV2 og DR.

I interviewene blev den afgående næstformand Kristian Jensen (V) kun få gange nævnt direkte, men flere gange kom interviewene alligevel indirekte til at handle om ham.

Ritzau har forsøgt at få en kommentar fra Kristian Jensen, som i øjeblikket er fungerende formand for partiet. Han vil ikke kommentere interviewene.

Her er fire nedslag fra interviewene:

* Formandsposten:

Kristian Jensen (V) har ikke lagt skjul på, at han gerne ville have været den næste formand i Venstre.

Lars Løkke Rasmussen har dog angiveligt haft en anden dagsorden. I de to interview fortæller han, at det hele tiden har været hans plan, at Jakob Ellemann-Jensen (V) skulle overtage posten:

- Jeg har hele tiden haft et øje til, at den dag jeg skulle stoppe, ville Jakob Ellemann-Jensen være en rigtig god formand til at tage over, siger Lars Løkke Rasmussen i interviewet med DR.

- Jeg havde ikke forestillet mig, at det skulle være lige nu. Det tror jeg sådan set heller ikke, Jakob havde. Så det kunstneriske indtryk er elendigt, men det ender jo der, hvor jeg hele tiden har tænkt, det skulle ende, fortsætter han.

* Formandsopgør i 2014:

Lars Løkke Rasmussen taler også om formandsopgøret i 2014, hvor Kristian Jensen på et hovedbestyrelsesmøde udfordrede Lars Løkke Rasmussen. Til sidst opgav han.

I interviewene søndag aften siger Lars Løkke Rasmussen, at Kristian Jensen var klar over, at han ikke ville have vundet afstemningen om formandsposten.

- Da det hovedbestyrelsesmøde skred frem den 3. juni, så stod det klart, at der ikke var noget flertal for at ændre på tingene. Så forslog jeg, at vi tog en pause, og vi tog et møde under seks øjne, Kristian Jensen, vores partisekretær Claus Richter og jeg selv, siger Løkke til DR.

- Og jeg sagde: "Kristian, du kan jo ikke vinde den her afstemning", og det var han enig i, og så siger jeg: "Er det så ikke bedre, at vi lader være".

* Særligt hensyn til Kristian Jensen:

Lars Løkke Rasmussen gav søndag aften indtrykket af, at han efter formandsopgøret i 2014 har taget særlig hensyn til Kristian Jensen, når der skulle fordeles poster i Venstre.

- Når jeg har sammensat mine regeringer, så har jeg gået efter kompetencer. Jeg har taget et særligt hensyn til næstformanden på grund af det, der skete i 2014, men bortset fra det er jeg gået efter kompetencer, siger Lars Løkke Rasmussen til TV2.

* Formandskabet har aldrig været delt:

Lars Løkke Rasmussen siger, at det er en myte, at der har været et delt formandskab i Venstre mellem ham selv og Kristian Jensen.

- Det er ikke en myte, jeg har bagt op. Jeg har kunnet se, at den er blevet bagt op, og jeg har interesseret mig for lidt for, at den er blevet slået ned, siger Lars Løkke Rasmussen til DR.

- Vi har aldrig haft en delt ledelse i Venstre, og vi skal heller ikke have det, siger Lars Løkke Rasmussen TV2.

Kilder: TV2 og DR.

/ritzau/