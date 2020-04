FAKTA: Her kommer de nye testcentre til at ligge

Yderligere 11 testcentre rundtom i landet skal hjælpe med at teste endnu flere borgere for corona.

Mandag åbner flere af de 11 nye testcentre, som skal hjælpe med at teste endnu flere borgere for coronavirus.

Om alle 11 centre åbner fra mandag, har Sundheds- og Ældreministeriet ikke kunnet svare på søndag aften.

I forvejen er der fem testcentre placeret i Aalborg, Aarhus, Odense, Næstved og København. Her kan folk eksempelvis køre til i bil, og så bliver de testet gennem bildøren eller -ruden.

Nedenfor er der et overblik over, hvor de nye testcentre kommer til at være placeret:

* Hjørring.

* Thisted.

* Viborg.

* Herning.

* Esbjerg.

* Kolding.

* Hillerød.

* Hvidovre.

* Roskilde.

* Ballerup.

* Rønne.

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet.