FAKTA: Her ligger de 13 danske lokalbaner

Ifølge Danske Regioner er der behov for store investeringer for at sikre de næste års drift af lokalbanerne.

Ifølge Danske Regioner skal der i 2021-2026 investeres yderligere 124 millioner kroner årligt i lokalbanerne.

Her er en liste over de 13 danske lokalbaner fordelt på regioner:

Region Nordjylland:

* Hirtshalsbanen kører mellem Hjørring og Hirtshals.

* Skagensbanen kører mellem Frederikshavn og Skagen.

Region Midtjylland:

* Odderbanen kører mellem Odder og Aarhus.

* Lemvigbanen kører mellem Vemb, Lemvig og Thyborøn.

Region Syddanmark:

* Vestbanen kører mellem Varde og Nørre Nebel.

Region Sjælland:

* Lollandsbanen kører mellem Nykøbing Falster og Nakskov.

* Odsherredsbanen kører mellem Holbæk og Nykøbing Sjælland.

* Tølløsebanen kører mellem Tølløse, Slagelse og Høng.

* Østbanen kører mellem Køge, Haslev og Fakse Ladeplads/Rødvig.

Region Hovedstaden:

* Nærumbanen kører mellem Jægersborg og Nærum.

* Frederiksværkbanen kører mellem Hillerød, Frederiksværk og Hundested.

* Lille Nord kører mellem Hillerød og Helsingør.

* Gribskov- og Hornbækbanen kører mellem Hillerød, Gilleleje og Helsingør/Tisvildeleje.

Kilde: Danske Regioner.

/ritzau/