FAKTA: Her skal de nye nærpolitistationer ligge

I politiforliget blev det besluttet at oprette 20 nye nærpolitistationer. Se her, hvor de kommer til at ligge.

20 kommuner får nye nærpolitistationer. Se her i hvilke kommuner og hvilke byer stationerne kommer til at ligge i.

Assens - Assens.

Billund - Grindsted.

Brønderslev - Brønderslev.

Esbjerg - Esbjerg på Stengårdsvej, Ribe.

Fredensborg - Nivå i Nivåhøj/Islands-højparken.

Gladsaxe - Høje Gladsaxe.

Greve - Hundige i tilknytning til Askerød-bebyggelsen.

Gribskov - Helsinge.

Hedensted - Hedensted.

Ikast-Brande - Ikast og Brande. I Brande åbent én dag om ugen.

Ishøj - Ishøjcenteret i tilknytning til Vildtbanegård.

Nyborg - Nyborg.

Odder - Odder.

Odsherred - Asnæs.

Slagelse - Korsør i tilknytning til Motalavej.

Sorø - Sorø og Dianalund. I Dianalund åbent to timer om ugen.

Struer - Struer.

Tønder - Toftlund og Skærbæk. I Skærbæk åbent to timer om ugen.

Tårnby - Kastrup.

Vesthimmerlands - Aars.

Kilder: Justitsministeriet og TV2 Lorry.

/ritzau/