FAKTA: Her skal de nye telte til virustest være

Yderligere 11 hvide telte sættes op rundtom i landet, så flere kan coronatestes. Se her, hvor de rejses.

Borgere har de seneste dage kunnet tage til fem hvide testtelte for at få taget en prøve for coronavirus. Fra næste uge skal yderligere 11 telte sættes op.

De skal på sigt sikre, at langt flere kan blive testet for virusset.

De fem nuværende telte er rejst i Aalborg, Aarhus, Odense, Næstved og København. Her kan folk eksempelvis køre til i bil, og så bliver de testet gennem bildøren eller -ruden.

Nedenfor kan du få et overblik over, hvor de øvrige telte rejses fra den kommende uge:

* Hjørring.

* Thisted.

* Viborg.

* Herning.

* Esbjerg.

* Kolding.

* Hillerød.

* Hvidovre.

* Roskilde.

* Ballerup.

* På Bornholm. Det er ikke nævnt i hvilken by.

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet.

/ritzau/