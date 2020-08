FAKTA: Hjælpen fortsætter til coronaramte erhverv

Virksomheder, der er ramt af forsamlingsforbud, grænselukninger og rejserestriktioner vil fortsat få støtte.

Lige op til deadline er regeringen og et flertal af Folketingets partier blevet enige om at forlænge økonomisk hjælp til de brancher, som er ramt af coronakrisens restriktioner.

Hjælpen bliver forlænget frem til udgangen af oktober, fremgår det af aftaleteksten.

Størstedelen af de økonomiske hjælpepakker til erhvervslivet og kultur- og sportslivet var ellers sat til at udløbe lørdag 29. august.

Det er S-regeringen, Venstre, De Radikale, SF, Alternativet og De Konservative, som står bag aftalen.

Her er nogle af hovedpunkterne i aftalen:

* Partierne holder fast i at udfase de generelle hjælpepakker, som et politisk flertal blev enige om i juni.

* Virksomheder, der er ramt af forsamlingsforbud, grænselukninger og rejsevejledninger får fortsat økonomisk støtte fra staten.

* 680 millioner kroner skal gå til støtte til kultur-, idræts- og foreningslivet.

- Af dem skal 400 millioner kroner støtte aktivitet som oplevelser og inspiration.

- De resterende 280 millioner kroner handler om at fortsætte hjælpepakker til dem, der fortsat er underlagt restriktioner.

* Erhvervsminister Simon Kollerup (S) siger på et pressemøde i Erhvervsministeriet, at regeringen fredag vil indkalde spillesteder, professionel idræt og messe- og konferencecentre for at tale om en sundhedsmæssig forsvarlig åbning af disse brancher.

Kilder: Erhvervsministeriet.

/ritzau/