FAKTA: Hovedbestyrelse er Alternativets øverste ledelse

Der var to kandidater til posten som forperson for Alternativets hovedbestyrelse. Poul Brandrup blev genvalgt.

Læs om hovedbestyrelsen her:

* Hovedbestyrelsen er Alternativets øverste ledelse og har til opgave at sikre rammerne for Alternativet.

* Der er i alt 18 pladser i hovedbestyrelsen. Ti delegerede er valgt direkte i de 10 storkredse. De ti suppleres med seks medlemmer og én forperson valgt på landsmødet.

* Desuden blev det besluttet på landsmødet i 2019, at Alternativets Unge også får en plads i Hovedbestyrelsen, som dermed i alt har 18 medlemmer. I tilfælde af stemmelighed siger vedtægterne, at det er forpersonens stemme, som er udslagsgivende.

* Hovedbestyrelsen har ansvaret for en overordnet institutionel rammesætning og koordinering af hele det strategiske område i Alternativet.

* Opgaven er blandt andet, at alt skal referere tilbage til manifest, værdier og dogmer og den samlede vision for Alternativet.

* Det er også hovedbestyrelsens opgave at drage omsorg for organisationen på et praktisk plan og skabe mulighederne for en god balance mellem frivillige, ansatte og folkevalgte.

* Grundtanken med hovedbestyrelsens opgave er at skabe et samspil mellem det organisatoriske, det politiske og det parlamentariske.

Kilde: Alternativet.dk.

/ritzau/