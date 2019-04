FAKTA: Hovedpunkter i paradigmeskiftet på udlændingeområdet

De seneste stramninger i udlændingepolitikken ser ud til at blive et stort emne i den kommende valgkamp.

Socialdemokratiet skal droppe dele af det såkaldte paradigmeskift på udlændingeområdet, hvis partiet skal gøre sig forhåbninger om at danne regering med De Radikales opbakning.

Det udtalte De Radikales leder, Morten Østergaard, i sidste uge i nye krav til S-formand Mette Frederiksen.

Den melding har Venstre samlet op ved at komme med en række beskyldninger mod Socialdemokratiet.

Specifikt handler det om, hvad der ifølge Venstre vil ske, hvis S kommer til magten efter næste valg.

Blandt andet mener Venstre, at udlændingepolitikken bliver lempet med Mette Frederiksen som statsminister.

Her er nogle hovedpunkter i paradigmeskiftet. Det blev vedtaget af VLAK-regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet tidligere i år:

* Opholdstilladelser til udlændinge skal kun være midlertidige. Også til de mest udsatte - de såkaldte kvoteflygtninge.

* Midlertidige opholdstilladelser kan som tidligere forlænges, hvilket formentlig vil ske i en stor del af sagerne. Men signalet er, at man skal udrejse, så snart det er muligt.

* Integrationsydelsen har skiftet navn til hjemsendelsesydelse og bliver sat ned med cirka 2000 kroner om måneden for en familie.

* Udlændingeministeren får ret til at sætte loft over familiesammenføringer fra måned til måned. Hvis det altså skønnes nødvendigt for at opretholde sammenhængskraften i Danmark.

* Straffen for udviste udlændinge, der indrejser i Danmark igen, er forhøjet markant, så det i førstegangstilfælde koster et års fængsel, hvis udlændingens oprindelige dom lød på mere end tre måneders fængsel.

* Straffen for udviste udlændinge, der ikke overholder meldepligt på udrejsecenter, er mangedoblet.

* Man skal være fire år i Danmark for at kunne stemme til kommunal- og regionsvalg i stedet for tre.

Kilde: regeringen.dk.

/ritzau/