FAKTA: Hovedstadens pendant til Aarhus letbane

En letbane fra Ishøj til Lyngby til 4,8 milliarder kroner skal bygges og skal efter planen stå færdig i 2023.

Hovedstadsområdet skal forsynes med en letbane ligesom i Aarhus, og anlægsarbejdet skal efter planen starte i 2018.

Torsdag skaber en af de 11 deltagende kommuner - Lyngby-Taarbæk - dog tvivl om projektet med overvejelser om at trække sig ud.

Ifølge DR P4 København har kommunalbestyrelsen besluttet at undersøge mulighederne for at trække sig. Viceborgmester Simon Pihl Sørensen (S) mener dog, at der stadig er flertal for projektet.

Her kan du læse om den planlagte letbane i hovedstadsområdet:

* Letbanen vil strække sig over 28 kilometer mellem Lyngby nord for og Ishøj syd for København.

* Den vil gå igennem otte kommuner og får 29 stationer undervejs.

* Den er budgetteret til at koste 4,8 milliarder kroner.

* Letbanen skal efter planen ud på sin første tur i 2023/2024.

* Letbanen vil køre hvert 5. minut i dagtimerne og hvert 10. minut om aftenen og i weekenden.

* 11 kommuner, Region Hovedstaden og staten står bag Hovedstadens Letbane. Kommunerne er Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Albertslund, Rødovre, Glostrup, Brøndby, Hvidovre, Vallensbæk, Ishøj og Høje-Taastrup.

* Letbanen får en forventet tophastighed på 70 kilometer i timen.

* Hovedstadens Letbane forventer mellem 13 og 14 millioner passagerer årligt.

* 4000 daglige personture forventes at flytte fra bilerne og over i letbanen, når den åbner.

* Hver passager forventes at rejse gennemsnitligt 5,5 kilometer på en tur med letbanen.

* Der kan være 200-230 mennesker i et letbanetog. Det svarer til cirka fire bybusser.

Kilde: Dinletbane.dk.

/ritzau/