FAKTA: Hvad er en asylnødbremse?

Efter flygtninge- og migrantkrisen i 2015 blev der med finansloven for 2017 lavet en nødbremse.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) meddelte søndag, at S-regeringen er parat til at iværksætte asylnødbremsen.

Meldingen kommer, fordi Tyrkiet åbner sine grænser. Derved kan migranter få adgang videre ind i Europa.

Flere eksperter stiller i tirsdagens udgave af Kristeligt Dagblad spørgsmålstegn ved, om Danmark kan aktivere nødbremsen.

Det skyldes blandt andet, at den kan være i strid med FN's konventioner om flygtninge og menneskerettigheder.

Efter flygtninge- og migrantkrisen fra 2015, hvor store dele af EU var under pres, lavede den daværende V-regering sammen med blå blok en finanslov for 2017. I den var der oprettet en asylnødbremse.

Daværende minister på området var Inger Støjberg (V). Hun sagde om nødbremsen:

- Vi indfører nu en nødbremse, der gør det muligt at afvise asylansøgere ved grænsen, hvis Dublin-systemet reelt bryder sammen, og de danske grænser kommer under pres.

- Hvis der igen går hul på Europas grænser, skal vi kunne håndtere situationen, og det kan nødbremsen bidrage til.

Dublin-forordningen er en aftale mellem EU-landene, Norge, Schweiz, Island og Liechtenstein. Den skal sikre, at en asylansøgning, der indgives i et af disse lande, kun behandles af ét land.

Den skal også sikre, at der altid kan findes et land, der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning.

Her er hovedelementer i aftalen om en asylnødbremse:

* En nødbremse, som gør det muligt at afvise asylansøgere ved grænsen.

* Aftaleparterne har indført en lovhjemmel, som giver mulighed for at afvise asylansøgere ved grænsen til et sikkert land omfattet af Dublin-forordningen.

* Nødbremsen vil kunne anvendes, hvis der opstår en krisesituation, hvor Dublin-systemet formelt set stadig fungerer, men hvor samarbejdet reelt er ophørt med at fungere. Og hvor Danmark således ud fra en folkeretlig vurdering ikke længere kan anses for forpligtet til at følge Dublin-procedurerne.

Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet

/ritzau/