FAKTA: Hvad er en humanitær opholdstilladelse?

11 personer har muligvis fået afslag på humanitært ophold på forkert grundlag, oplyser Inger Støjberg.

Udlændinge- og Integrationsministeriet forsøger at finde frem til syv personer, der kan være udsendt af Danmark i strid med en dom fra Menneskerettighedsdomstolen - kaldet Paposhvili-dommen.

Torsdag er udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i samråd om sagen.

Ministeriet mistænkes for at have givet afslag på humanitært ophold til alvorligt syge udlændinge, selv om en dom fra 13. december 2016 burde have givet anledning til en anden praksis.

I alt er der 11 sager, hvor dommen kan have været relevant, har Støjberg oplyst i et svar til Folketinget kort før samrådet.

Herunder følger fakta om humanitært ophold:

* Hvem kan få humanitær opholdstilladelse?

Humanitært ophold kan gives til en udlænding, som af Udlændingestyrelsen er registreret som asylansøger i Danmark.

* Hvad er betingelserne?

Det er en betingelse, at personen er i en sådan situation, hvor væsentlige hensyn af humanitær karakter er afgørende for at give opholdstilladelse.

Folketinget har besluttet, at området for humanitær opholdstilladelse er snævert. Det skal være undtagelsen, at der gives humanitær opholdstilladelse.

Opholdstilladelse kan blandt andet gives, hvis personen lider af en meget alvorlig behandlingskrævende sygdom. Eller hvis personen risikerer at få en forværring af et alvorligt handicap i hjemlandet.

Ministeriet lægger ved vurderingen navnlig vægt på personens personlige forhold. Herunder om der foreligger en fysisk eller psykisk sygdom af meget alvorlig karakter. Og om der er tale om en familie med mindre børn, der kommer fra et land i krig.

Viser ministeriets undersøgelse, at den nødvendige behandling er tilgængelig i hjemlandet, vil ministeriet som hovedregel afslå ansøgningen om humanitær opholdstilladelse. Den nødvendige behandling er typisk et eller flere præparater.

Kilde: nyidanmark.dk.

/ritzau/