FAKTA: Hvad er pølseforgiftning?

11 forgiftede pensionister er i bedring efter at være blevet ramt af pølseforgiftning til en herrefrokost.

Et selskab af 11 pensionerede arbejdskammerater, der alle er i 80-års-alderen, blev søndag indlagt med symptomer på pølseforgiftning - botulisme.

Syv af dem er indlagt på Sygehus Sønderjylland.

Bliv klogere på pølseforgiftning her:

* Botulisme er en sjælden sygdom. Den forårsages af giftstoffer (toksiner) fra den sporedannende bakterie Clostridium botulinum.

* Toksinerne optages i nervesystemet, nærmere bestemt de motoriske nerveender (axoner), hvor giftstofferne inaktiverer nervecellen. Når nervecellerne inaktiveres, fører det til lammelser af kroppens muskler.

* Lammelse af brystkassens muskelfunktion kan besværliggøre vejrtrækningen og være dødelig.

* Lammelser kan forebygges med modgift. Men er lammelserne først indtrådt, kan helbredelse kan kun ske ved, at nervecellen opbygger en ny nerveende. Dette kan tage måneder.

* I Danmark er der i perioden 1995-2017 registreret 0-2 tilfælde af botulisme om året.

* Navnet "botulisme” blev foreslået af en tysk læge i 1870. Det er afledt af det latinske ord botulus, som betyder pølse.

* Til trods for at toxinet er så potent, bliver det brugt i meget små doser til at behandle muskelspasmer og til kosmetiske formål under navnet Botox.

Kilde: Statens Serum Institut.

/ritzau/