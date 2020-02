FAKTA: Hvad skal man gøre i en storm?

At færdes ude under en storm kan være livsfarligt, da tagsten kan blæse ned, og træer og stilladser kan vælte.

Søndag er landet ramt af et voldsomt blæsevejr, som påvirker trafikken til lands, til vands og i luften.

Politiet har forskellige gode råd til, hvordan man kan forberede sig til kraftigt blæse- og stormvejr.

Læs dem her:

* Lyt til vejrudsigten og følg myndighedernes anvisninger.

* Fjern alle løse genstande omkring huset, eksempelvis havemøbler, byggematerialer og trampoliner.

* Fastgør det, du ikke kan fjerne. Fjern knækkede og visne grene, som kan være farlige, hvis de falder ned. Afstiv stilladser og andre svage konstruktioner.

* Luk alle døre, vinduer og porte forsvarligt.

* Parker ikke din bil i nærheden af høje huse eller under træer. Undgå især læsiden.

* Hvis varslet omfatter kraftig regn eller forhøjet vandstand langs kysten hvor du bor, bør du overveje at forberede dig på oversvømmelser.

Under stormen/orkanen:

* Hold dig indendørs.

* Gå ikke ud under stormen for at fjerne løse ting, afdække et skadet tag eller lignende

* Lyt til nyhedsudsendelserne og følg myndighedernes vejledning

Hvis du alligevel skal bevæge dig ud:

* Undersøg trafiksituationen. Veje kan blive spærret og broer kan lukke.

* Tjek om politiet fraråder unødig udkørsel

* Undgå at færdes i skovområder og på broer

Kilder: Politi.dk

/ritzau/