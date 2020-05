FAKTA: Hvem defineres som risikogrupper?

Med en ny politisk aftale kan risikogrupper blive hjemme og samtidig få løn eller sygedagpenge.

Kronisk syge og andre, der er i risiko for at blive hårdt ramt af coronavirus, kan som følge af en ny politisk aftale få lov at blive hjemme med løn eller sygedagpenge.

Aftalen inkluderer både personer i risikogrupper og deres pårørende.

Sundhedsstyrelsen har 4. maj præciseret, hvem der er i øget risiko for at blive syg af coronavirus. Her kan du få et overblik over, hvem det gælder:

* Høj alder:

- Personer over 70 år og særligt personer over 80 år.

- Personer over 65 år, hvis de samtidig har en eller flere kroniske sygdomme.

* Overvægt:

- Personer med BMI over 35.

- Personer med BMI over 30, der samtidig har en kronisk sygdom.

* Immunforsvar:

- Personer med nedsat immunforsvar, uanset om det er medfødt eller erhvervet.

- Personer, der går gennem immunhæmmende behandling.

* Sygdomme og tilstande:

- Personer med svær hjertekarsygdom.

- Personer med svær eller alvorlig lungesygdom.

- Personer med kræftsygdomme.

- Personer med kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion.

- Personer med mavetarm- eller leversygdom med komplikationer.

- Personer med diabetes, der er dårligt reguleret.

- Personer med en fremskreden demenssygdom.

- Personer med andre degenerative og neuromuskulære sygdomme, der medfører nedsat hostekraft.

- For en sikkerheds skyld har myndighederne også placeret gravide på listen med særlige risikogrupper.

Kilder: Beskæftigelsesministeriet.

/ritzau/