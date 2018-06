FAKTA: Hver anden bestod indfødsretsprøve i 2017

Knap 4000 var tilmeldt onsdagens indfødsretsprøve, der skal vise kendskab til Danmark. Læs om prøven her.

To gange årligt afholdes der indfødsretsprøver, som skal bestås for at opnå dansk statsborgerskab.

Læs mere om indfødsretsprøven her:

* 3982 personer var tilmeldt indfødsretsprøven onsdag.

* Indfødsretsprøven afholdes to gange årligt - i juni og november. Det sker på 54 sprogcentre fordelt over hele landet.

* Man skal som udlænding have bestået indfødsretsprøven for at opnå dansk statsborgerskab.

* Ved at bestå prøven dokumenterer deltagerne, at de har kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie.

* 53,8 procent af deltagerne bestod indfødsretsprøven, da den seneste blev afviklet i november sidste år. I juni 2017 bestod 49,8 procent af deltagerne.

* Ansøgerne har tre kvarter til at besvare prøven, der består af 40 spørgsmål.

* Det kræver mindst 32 rigtige at bestå.

* 35 af spørgsmålene er udarbejdet på baggrund af læremateriale, der stilles gratis til rådighed.

* De sidste fem spørgsmål er om aktuelle emner inden for politik eller kulturelle begivenheder.

* Der er mellem to og tre svarmuligheder men kun ét rigtigt svar til hvert spørgsmål.

Kilder: Udlændinge- og Integrationsministeriet, nyidanmark.dk og indfodsretsprove.net.

/ritzau/