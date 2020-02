FAKTA: Hvordan smitter coronavirusset

Sundhedsstyrelsen har skruet op for sit beredskab efter flere tilfælde af coronavirus i Europa.

Italien er det land i Europa, der er hårdest ramt af coronavirus. Her er fem personer døde, mens et trecifret antal er smittet.

Der er endnu ikke registreret nogen smittede i Danmark.

Sundhedsstyrelsen har valgt at skrue op for sit beredskab, efter at virusset har spredt sig til flere lande udenfor Kina.

Her kan du blive klogere på coronavirusset, der også bærer navnet Covid-19:

Smittefare:

* Coronavirus spreder sig ved person-til-person smitte. Det vil sige, at en smittet person kan give virusset videre ved dråbespredning fra nys eller host.

* Coronavirus kan smitte i en radius af omkring to meter fra den smittede person. Andre virusser som eksempelvis mæslinger kan smitte i op til 30 meters afstand.

* Virusset opfører sig som andre luftvejsvirusser, hvor de fleste vil opleve milde symptomer. Det er kun ældre personer med underliggende sygdomme, der har risiko for et sværere forløb.

Dødelighed:

* Det står stadig ikke helt klart, præcis hvor dødelig Covid-19 er. Det skyldes, at der fortsat hersker stor usikkerhed om, hvor mange der reelt er smittet med coronavirusset.

* Meget tyder dog på, at dødeligheden for personer, som er smittet med coronavirus, ligger langt under andre luftvejsvirusser.

* Virusset Mers, der første gang blev registreret i Saudi-Arabien i 2012, medførte således en dødelighed på omkring 35 procent.

* Eksperter vurderer, at dødeligheden for mennesker, der er smittet med coronavirus i epicentret af udbruddet, ligger på to procent. Alle andre steder er dødeligheden på under 1 procent.

* Dødeligheden måles ud fra, hvor mange der mister livet efter at være smittet med virusset.

Kilder: New York Times, WHO, Sundhedsstyrelsen, The New England Journal of Medicine. DR, Statens Serum Institut.

/ritzau/