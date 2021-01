FAKTA: I denne rækkefølge vil danskere få tilbudt vaccine

Alle danskere over 18 år vil på et tidspunkt blive tilbudt coronavaccine. Se den prioriterede rækkefølge her.

Det er de ældste borgere, plejehjemsbeboere og sårbare ældre, der står øverst på Sundhedsstyrelsens prioriterede vaccineplan.

Her er Sundhedsstyrelsen prioriterede rækkefølge for, hvornår danskere vil blive tilbudt en coronavaccine.

1. Personer som bor i plejebolig med videre.

2. Personer med alder på 65 år og over, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem.

3. Personer med alder på 85 år og over.

4. Personer i sundheds- og ældresektoren og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion.

5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, der medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb med covid-19 samt udvalgte pårørende.

6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson.

7. Personer med alderen 80-84 år.

8. Personer med alderen 75-79 år.

9. Personer med alderen 65-74 år.

10. Personer med alder under 65 år, som har tilstande og sygdomme, der medfører øget risiko for alvorligt forløb ved covid-19.

11. Personale, der varetager øvrige samfundskritiske funktioner.

12. Øvrige befolkning udvalgt eksempelvis efter alder.

Kilde: Sundhedsstyrelsen.

/ritzau/