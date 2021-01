FAKTA: I disse byer vil man fremover kunne få en lyntest

Der er 33 faste testcentre fra næste uge, hvor der i mange byer er helt nye placeringer. Se oversigt her.

Fra 1. februar vil opgaven med at foretage lyntest være fordelt på de to udbydere SOS International og Carelink. Tidligere har opgaven været fordelt på fire virksomheder.

SOS International og Carelink har samlet forpligtet sig til at kunne foretage 100.000 test om dagen.

De 40.000 skal kunne foretages i faste testcentre, mens de øvrige 60.000 skal være mobile - hvor der bliver kørt ud til for eksempel plejehjem, gymnasier eller daginstitutioner.

Her er en oversigt over, hvor de faste testcentre kommer til at ligge:

* Region Hovedstaden: 41.000 test om dagen. 9 faste testcentre:

- Brøndby, Brøndby Strand Centrum 60.

- Charlottenlund, Bregnegårdsvej 2A.

- Frederiksberg, Nitivej 6.

- Frederiksberg, Nordens Plads 8B.

- Frederiksværk, Gjethusgade 5.

- Helsingør, Færgevej 9.

- Holte, Holte Stationsvej 3.

- Ishøj, Ishøj Østergade 16.

- København, Tietgensgade 67.

* Region Sjælland: 14.000 test om dagen. 6 faste testcentre:

- Kalundborg, Nørre Alle 133.

- Køge, Gymnasievej 29.

- Nykøbing F., Toldbodgade 2.

- Næstved, Nygårdsvej 110.

- Ringsted, Bragesvej 1.

- Roskilde, Støden 18, st.

* Region Nordjylland: 11.000 test om dagen. 5 faste testcentre:

- Hjørring, Frederikshavnsvej 42.

- Hobro, Søndre Ringvej 12A.

- Thisted, Tigervej 12.

- Aalborg Øst, Willy Brandts Vej 31.

- Aalborg Lufthavn, Aalborg Ny Lufthavnsvej 100.

* Region Syddanmark: 17.000 test om dagen. 6 faste testcentre:

- Kolding, Ålegården 2.

- Esbjerg, Limfjordsvej 3.

- Rødekro, Vestergade 14.

- Svendborg, Johannes Jørgensens Vej 10.

- Odense, Ørbækvej 101.

- Billund Lufthavn, Passagerterminalen 10.

* Region Midtjylland: 17.000 test om dagen. 7 faste testcentre:

- Herning, Dæmningen 17.

- Holstebro, Nyholmsvej 20.

- Horsens, Søndergade 12-14.

- Randers, Merkurvej 55.

- Silkeborg, Jernbanevej 64-66.

- Viborg, Holstebrovej 79.

- Aarhus, Ølandsgade/Hveensgade.

Region Midtjylland har desuden 12 midlertidige testcentre i uge 5 og 6:

- Favrskov, Ådalsvej 96.

- Hedensted, Nørremarksvej 3.

- Ikast-Brande, Stadion Allé 2b.

- Lemvig, Christinelystvej 8.

- Norddjurs, Auning Sdr. Fællesvej 5C.

- Odder, Vitavej 67.

- Ringkøbing-Skjern, Ranunkelvej 1.

- Ry, Thorsvej 32A.

- Samsø, Pillemarksvej 1.

- Skive, Frederiksgade 21.

- Struer, Morten Andersens Passage 7.

- Syddjurs, Nyvej 3.

Kilde: Carelink, SOS International og regionerne.

/ritzau/